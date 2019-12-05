Milwaukee Bucks durdurulamıyor

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Larin yine gol attı

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Norveçli futbolcudan etkileyici top sürme ve kontrolü antrenmanı

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Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 İtalya'da gündem Corriere dello Sport'un ırkçı manşeti İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Inter-Roma maçı öncesi attığı ırkçı manşetle gündem oldu.

2 Emin Bayram ilk maçında göz doldurdu Galatasaray'ın Tuzlaspor'a mağlup olduğu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen 16 yaşındaki Emin Bayram, tam not aldı.

3 Selçuk İnan'ın Tuzla maçı performansı eleştirildi Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Selçuk İnan, dün akşam oynanan Tuzlaspor maçından sonra bir kez daha taraftarların hedefi oldu.

4 Adem Büyük kalecinin ayağına bastı Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 yenildiği maçta Adem Büyük'ün, kaleci Bayram Olgun'un ayağına basması tepki çekti.

5 Tuzlaspor mütevazı kadrosuyla Galatasaray'ı yendi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek kupada avantaj elde eden Tuzlaspor'un, kadrodaki oyuncularının toplam değeri 1 milyon 400 bin euro.

6 Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı İngiltere Premier Lig'de Tottenham, Manchester United'a deplasmanda 2-1 yenilirken; teknik direktör Jose Mourinho da ilk mağlubiyetini eski takımına karşı almış oldu.

7 Şota, Özbekistan'da kupaları topladı Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Lig şampiyonluğu ve Özbekistan Kupası'nın ardından Lig Kupası'nı da kazandı.

8 Fatih Terim: Bir tek Emin vardı Kupa mücadelesinde Tuzlaspor'a evinde yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, sahaya sürdüğü oyuncularından memnun olmadığını belirtti.

9 Tuzlaspor rövanş maçı öncesi avantajı kaptı TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti.