Milwaukee Bucks, Jazz'ı yendi

1 Fenerbahçe Kasami'nin peşinde Orta sahaya takviye yapmak için çalışan Fenerbahçe, Sion forması giyen Kasami'ye teklif yapacak.

2 Babel'e 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 3 Suudi Arabistan kulübünün istediği ifade edildi.

3 Beşiktaş sağ beki İtalya'dan alacak Sağ bek transferi için İtalya'ya giden Fikret Orman, Bartosz Bereszynski, Castagne ya da Karsdorp'tan birini kadroya katacak.

4 Adana Demirspor'dan Sneijder'e teklif Katar'dan ayrılmaya hazırlanan Sneijder'le telefonda görüşen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Seni takımımda görmek istiyorum" diyerek yıldız futbolcuya teklifte bulundu.

5 Fenerbahçe'de drone'lu antrenman Antrenman metotlarında teknolojiden fazlasıyla yararlanan Ersun Yanal, sarı-lacivertli futbolcuları idmanda drone'larla izleyip analiz ediyor.

6 Mehmet Sepil: F.Bahçe Yasin'i istedi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yasin Öztekin için F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi. Sepil, Yasin'in de Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini ifade etti.

7 Kasımpaşa'nın transfer listesindeki 2 futbolcu Süper Lig'de ilk yarının en başarılı takımlarından biri olan Kasımpaşa, Galatasaraylı Sinan Gümüş ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'yi istiyor.

8 Onyekuru: Teklifler var ama devre arası ayrılmam Galatasaray'da Everton'dan kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru, devre arasında ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

9 Ahmet Ağaoğlu: Artık uçuk kaçık rakamlarla transfer yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basına yaptığı açıklamada "Bundan sonra da uçuk kaçık rakamlarla milyon euroluk transfer dönemi kapanmıştır." dedi.