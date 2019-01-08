Milwaukee Bucks, Jazz'ı yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaptığı maçta Utah Jazz'ı 114-102 mağlup ederek, bu sezonki 28. galibiyetine ulaştı.
Karşılaşmada 11 dakika süre alan Ersan İlyasova, 6 sayı üretirken, Malcolm Brogdon 21, Brook Lopez ve Thon Maker 15'er sayıyla mücadeleyi tamamladı. Rudy Gobert'in 14 sayı, 15 ribauntla ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda takımda ise Donovan Mitchell 26 sayılık performans sergiledi.
NUGGETS'I ROCKETS DURDURDU
Sahasında Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'ı 125-113 yenen Houston Rockets, rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Nuggets potasına 32 sayı gönderen ve 14 asist üreten James Harden galibiyette önemli rol oynarken, Clint Capela 31 sayıyla maçı tamamladı. Nikola Jokic'in 24 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk ekipte, Monte Morris 21 sayıyla oynadı.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 107-119
Boston Celtics-Brooklyn Nets: 116-95
Houston Rockets-Denver Nuggets: 125-113
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 114-102
New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 114-95
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 97-107
Portland Trail Blazers-New York Knicks: 111-101
Sacramento Kings-Orlando Magic: 111-95