Milwaukee Bucks kazanmaya devam ediyor

Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 İngilizler Ozan Tufan'ı beğenmedi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ozan Tufan'ı izlemek için Türkiye'ye gelen Crystal Palace'ın scout ekipleri, 24 yaşındaki futbolcuyu yetersiz buldu.

2 Beşiktaş kaleci arıyor Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışı devam ediyor. Yönetimin, şimdiye kadar 4 farklı file bekçisiyle görüştüğü öğrenildi.

3 İtalyanlar maçı maskeyle izledi Messi'yi izlemek isteyen taraftarları, koronavirüs salgını da durduramadı. Maskelerini takan İtalyanlar stada akın etti.

4 Elneny: Müzik değil Kur'an-ı Kerim dinliyorum Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Elneny, dini yaşantısından Sergen Yalçın'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

5 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Napoli ve Barcelona 1-1 berabere kalırken, Bayern Münih deplasmanda Chelsea'yi 3-0 yendi

6 Ali Koç: Birileri Genel Kurul diyorsa başvursunlar Ali Koç, rozet takdim törenindeki konuşmasında görevi bırakmak gibi bir niyeti olmadığını, ancak genel kurul istenirse önünü kapamayacaklarını belirtti.

7 Suudi Arabistan, Fury'ye 400 milyon sterlin önerecek Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury için Suudi Arabistan, 400 milyon sterlinlik bir teklif hazırladı.

8 Leeds United, Cyle Larin'i istiyor Beşiktaş'tan Zulte Waregem'e kiralanan ve gösterdiği performansla devleri peşine takan Cyle Larine son olarak Leeds United talip oldu.

9 Marcao'dan Kadıköy galibiyeti dövmesi Galatasaraylı Marcao, 20 yıl aradan sonra gelen Kadıköy galibiyetinin geldiği gün olan 23.02.2020 tarihini vücuduna kazıdı.