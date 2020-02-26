Milwaukee Bucks kazanmaya devam ediyor

Giannis Antetekoumpo önderliğinde yoluna dolu dizgin devam eden Milwaukee Bucks, normal sezonda 50.galibiyetine ulaştı.
Milli basketbolcu Ersan Ilyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 108-97'lik skorla mağlup etti.
Milwaukee'de, Ersan oynamazken Khris Middleton 22 sayı, 8 asist, Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 19 ribaund ve Eric Bledsoe 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 17. yenilgisini alan Toronto'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaund ve Kyle Lowry 10 sayı, 6 asist ile maçı tamamladı.