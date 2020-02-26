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Milwaukee Bucks kazanmaya devam ediyor

NBA Doğu Konferansı'nda lider Milwaukee, Toronto Raptors'u 108-97 mağlup etti.

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Giannis Antetekoumpo önderliğinde yoluna dolu dizgin devam eden Milwaukee   Bucks, normal sezonda 50.galibiyetine ulaştı.

Milli basketbolcu Ersan Ilyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Toronto Raptors'ı 108-97'lik skorla mağlup etti.

Milwaukee'de, Ersan oynamazken Khris Middleton 22 sayı, 8 asist, Giannis Antetokounmpo 19 sayı, 19 ribaund ve Eric Bledsoe 17 sayı, 7 ribaund ile mücadele ederek takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 17. yenilgisini alan Toronto'da ise Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaund ve Kyle Lowry 10 sayı, 6 asist ile maçı tamamladı.

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