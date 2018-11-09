Milwaukee son şampiyonu dağıttı

NBA'de sezona iyi giriş yapan takımlarından Milwaukee Bucks, son şampiyon Golden State Warriors'ı deplasmanda farkı 30 sayıya getirdiği maçı 134-111 kazandı.

Golden State'te Stephen Curry sadece 10 sayı ile bu sezonki en düşük skorunu yaptı. Klay Thompson 24, Kevin Durant 17 sayı ile mücadele ederken Draymond Green'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamadı.

Milwaukee'de ise Giannis Antetekounmpo 24 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 2 blok, Eric Bledsoe 26 sayı, 6 asist, Malcolm Bragdon 20, Khris Middleton 17 sayı üretti. Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova 21 dakika görev yaptığı gecede 5 sayı ve 8 ribaundla oynadı.