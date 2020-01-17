Milwaukee'den üst üste 5. galibiyet

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 37. galibiyetini, konuk ettiği Boston Celtics'i 5 sayı farkla mağlup ederek aldı.
GİANNİS'TEN 32 SAYI
Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 17 ribaunt, 7 asistle "double double" yaparken, Khris Middleton 23, Donte DiVincenzo 19, Brook Lopez ise 16 sayı kaydetti.
Oyuna sonradan girerek 15 dakika 44 saniye sahada kalan Ersan İlyasova ise 8 sayı, 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Sezonun 13. yenilgisini alan Celtics'te Kemba Walker 40 sayı, 11 ribaunt, Marcus Smart 24 sayı ve Jayson Tatum da 17 sayı üretti.