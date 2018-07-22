Mina: Barcelona ile devam edeceğim

Yerry Mina, 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Transferde adı sıkça duyulan Kolombiyalı file bekçisi, Barcelona'da kalmak için teklifleri reddettiğini söyledi. Mina, İspanya Ligi'nde geçen sezon sadece 5 maça çıkabildi; Barcelona ise bu maçların sadece ikisini galibiyetiyle tamamlandı.

TEKLİFLER GELDİ

Takımının 5-4 yenildiği şok Levante maçı sonrası performansı eleştirilen 23 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda ise adından söz ettirdi. İsmi Fenerbahçe ile birlikte Everton ile sık sık anılan Kolombiyalı defans oyuncusu, ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teklifler geldi; ancak Barcelona'da devam etmek istedim. Şu anda tatilimi yapıyorum. Zamanı gelince, ailemle birlikte herkes için en iyisini olacağını düşündüğüm kararımı vereceğim." diye konuştu.

Palmeiras'tan Ocak ayında 11.8 milyon Euro'ya transfer olan ve 5.5 yıllık sözleşme imzalayan Mina'nın sözleşme fesih bedeli ise 100 milyon euro olarak belirlenmişti. 2018 Dünya Kupası'nda son 16'da İngiltere'ye penaltılarla elenen Kolombiya formasıyla göz dolduran Yerry Mina, 3 gol atmıştı