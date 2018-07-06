Mina'nın menajeri: Kalmak istiyor

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmayı planladığı oyunculardan Yerry Mina konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoperin menajerliğini yapan amcası Jair Mina, açıklama yaptı.

KALMAK İSTİYOR

23 yaşındaki savunma oyuncusunun son durumunu değerlendiren menajer Mina, “Yerry Mina’da Barcelona’da kalmak ve oynamak istiyor. Mina’nın şu an Barcelona ile devam eden kontratı var. Şu anda bize gelen bir bilgi ya da gelişme yok” dedi.

Mina’nın Barcelona’da kalma kararını anlatan amcası, “Mina, Barcelona’da şans bulacağına ve başarılı olacağına inanıyor, büyük bir kulüpte olmak istiyor, kalma taraftarı” diye konuştu.

Transfer konularını yorumlayan Jair Mina, “Şu anda bize gelen bir teklif yok. Ama yine de son duruma bakacağız, şu anda ulaşan teklif ya da bilgilendirme yok” ifadelerini kullandı.

Yerry Mina, 2018 Dünya Kupası’nda arka arkaya çıktığı 3 maçta gol atarak, kupa tarihine geçti ve Kolombiya’nın en golcü isimlerinden oldu.