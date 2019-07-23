Mindaugas Kuzminskas, Olympiakos'ta

Olympiakos, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 29 yaşındaki Mindaugas Kuzminskas’la 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Geçtiğimiz sezon Panathinaikos ile yaşanılan olaylar sonrası maçlara çıkmama kararı alan Olympiacos, Yunanistan Basketbol Federasyonu tarafından küme düşürülmüştü.
Kırmızı beyazlıların as takımı bu sezon sadece THY Euroleague’de mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon Olimpia Milan forması giyen Kuzminskas Euroleague’te 8.5 sayı 3.3 rebound ortalamalarıyla oynamıştı.
Litvanyalı oyuncu 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında NBA ekibi New York Knicks’in formasını giymişti