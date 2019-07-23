Mindaugas Kuzminskas, Olympiakos'ta

Şenol Güneş: Devlet yoksa para da yok

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Beşiktaş, Bojan Nastic'i transfer ediyor

Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş, Genk forması giyen Bojan Nastic ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların bu transfer için kasasından 1 milyon euro çıkacak.