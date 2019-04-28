Minik Rüzgar'dan eskrimde altın madalya

Antalya'nın Alanya ilçesinde 20 Nisan'da başlayan turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, Gürcistan, İtalya, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Polonya, Rusya ve Ürdün'den süper minik ve miniklerde bin 600 sporcu yer aldı.

Epe, flöre ve kılıç branşlarında 10-12 ile 14 yaşındaki eskrimcilerin rekabet ettiği turnuvada "U10 Kızlar/Erkekler Flöre" kategorisinde yarışan 10 yaşındaki Elvan, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

6 YAŞINDAN BERİ 10 TURNUVAYA KATILDI

Hakkı Rüzgar Elvan, eskrim sporuyla 6 yaşından beri ilgilendiğini söyledi. Eskrimin hız ve dikkat gerektiren bir spor olduğuna dikkati çeken Elvan, hareketi ve hızı sevdiği için bu sporu özellikle tercih ettiğini aktardı.

Elvan, eskrime başladığı günden bu yana 10 turnuvada mücadele ettiğini belirterek, "Yarışmalara katılmadan önce haftanın 6 günü en az 2 saat antrenman yapıyorum, antrenörümden özel ders alıyorum. Arkadaşlarımla maç yapıyorum ve bunun da faydasını görüyorum." diye konuştu.

"ODAMDA BİRİNCİ OLDUĞUMU HAYAL EDİYORDUM"

"U10" kategorisinde şu ana kadar katıldığı yarışmalarda 5 madalya elde ettiğini kaydeden Elvan, "Antalya'daki turnuva öncesinde odamda birinci olduğumu hayal ediyorum ve gerçekleşti. Yarışı kazandığımı anladığımda çok sevindim ve 23 Nisan'a denk geldiği için ayrı mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Gelecekte milli sporcu olmak istediğinin altını çizen Elvan, eskrimle ilgilenen çocuklara seslenerek, "Bu sporu hiçbir zaman bırakmasınlar çünkü eskrim hayatlarında yapabilecekleri en güzel sporlardan biri." dedi.

ANNE ELVAN: HIZLI SPORLARI SEVİYORDU

Anne Melike Elvan ise Rüzgar'ın küçüklüğünden beri hareketli ve hızlı sporlara önem verdiğini söyledi.

Eskrim sporunun dikkati geliştirme ve motivasyonu arttırma gibi etkileri nedeniyle Rüzgar'ı bu spora yönlendirdiklerini belirten Elvan, oğullarının da eskrime olan sevgisi sayesinde bu alanda başarı elde etmeye başladığını kaydetti.

Eskrim sporunda 9 yaşından önce lisans alınamadığına değinen Elvan, "Rüzgar küçük yaşta bu spora başladığı için o sürece kadar sadece teknik çalışıyordu. Fakat kendisini kontrol etme, dikkat süresinin ve motivasyon gücünün artması gibi etkileri yaşı ilerledikçe daha net görmeye başladık. Bunların dışında da sağlıklı bir gelişimi var." diye konuştu.

"ÇAĞIMIZIN HASTALIĞI, DİKKAT VE MOTİVASYON EKSİKLİĞİ"

Aynı zamanda sınıf öğretmeni olan Elvan hem öğretmen hem de sporcu annesi olarak, ebeveynlere, özellikle dikkat ve motivasyon eksikliği olan çocuklarını spora yönlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

"Çağımızın hastalığı dikkat ve motivasyon eksikliği ile kendini ifade etme güçlüğü..." diyen Elvan, "Bizim en çok gördüğümüz sorunlar bunlar. Aileler, bu sorunları en iyi şekilde atlatmak için çocuklarını spora yönlendirmeliler. Sanat anlamında düşünürsek, bu müzik de olabiliyor. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı olan öğrencilerimizde bu tarz dikkati geliştiren motivasyonu artıran sporları yapmalarını öneriyoruz. Çocukların gelişiminde satranç ve eskrim bu konuda ilk sırada yer alıyor. Aynı zamanda ergenlik dönemlerini rahat atlatmalarına da yardımcı oluyor. Eskrim sporunun Türkiye'de gelişmesi ve tanınması adına daha fazla talebin olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Oğlunun 1. olduğunu öğrendiğinde kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Elvan, "Rüzgar ödülünü Atatürk çocuklarına armağan etmişti. İnanılmaz bir duygu. Ben hala o sevinci ve heyecanı içimden atamıyorum. Allah yollarını açık etsin." dedi.

"GÜÇLÜ TAKIMLARA KARŞI YARIŞTIK"

Antrenör Yunus Kurtuluş da, güçlü takımların yer aldığı turnuvanın oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Turnuva öncesinde sıkı çalıştıklarını ve bu çalışmaların sonuçlarını da aldıklarını vurgulayan Kurtuluş, "Türkiye şu an eskrim sporunu amatör seviyede yapıyor. Diğer ülkelerin eskrime bakış açısı hayat felsefesi, meslek ve yaşam alanı şeklinde. Türkiye'de maalesef hala hobi olarak geçiyor. Şartlar kesinlikle eşit değil ama çalışınca oluyor." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş, Rüzgar'ın rakiplerinin güçlü olduğunun altını çizerek, "Tüm maçlarını birer sayı farkla, kritik bir şekilde aldı. Özellikle, İtalyan ve Rus rakipleri çok güçlülerdi. Stratejik teknik taktik sayesinde bir sayı farkla hepsini yendik." şeklinde konuştu.