Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi konuştu

Türkiye, Uluslar Ligi'nde yarın akşam İsveç'e konuk olacak. Bu maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu bir basın toplantısı düzenledi.

Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"FUTBOLCULAR SORUNLA BURAYA GELİYOR"

"Milli maçlardan 2-3 gün önce toplanıyor bu ekip. Herkes kendi kulübünden, kendi liginden bir sorunla geliyor. Bizim burada istediğimiz şey, uzun süreli bir grup yaratmak. Kolay değil! Almanya gibi, değişik eğitimlerden gelenler var. Biz antrenör için çok basit mili takım yaratmak. 15-16 yaşından itibaren her kategoride beraber oynayan, 20-21 yaşlarına geldiği zaman alışmış olmalı. İspanya gibi, İsviçre gibi olmalı. Kazanmaya alışmış, kazanmak için oynayanlar olmalı.

"ALLAH'A ISMARLADIK"

Bu oyuncularımız genç oyuncular, Sabretmek ve güven vermek gerekiyor. Bu oyuncular, çok iyi oyuncular. Ben buna inanıyorum. Becerebilirsem herkes için çok iyi olacak, beceremezsem Allah'a ısmarladık."