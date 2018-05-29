Mircea Lucescu: Sanki deplasmanda gibiydik

İran karşısında 2-1 kazanılan maçın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, deplasmanda oynamış gibi hissettiğini belirterek, "İranlı seyircilerin çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular. Güzel bir maçtı. Onların Dünya Kupası hazırlığı için, bizim de yeni kurulan ekibimizi görme adına güzel bir karşılaşma oldu. Gelecek maçlarımızda bu basın odasını daha kalabalık görmek istiyorum. Ben güzel bir ekip kuruyorum, lütfen siz de bizi takip edin. İran’ın da iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum" dedi.

ROMANYA'DA EN AZ 20 BİN TÜRK TARAFTAR İSTEDİ

Bu maçın Romanya’da oynanması halinde en az 20 bin Türk taraftarın statta olacağını iddia eden Lucescu, "Milli takım yeni bir ekip, yeni doğan bir ekip. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday bu ülkede oynayacak milli takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Çağlar 20 yaşında, Yusuf 21 yaşında, Cengiz aynı şekilde. Bu oyuncuların Türk halkının desteğine ihtiyacı var. Mehmet Topal’ın dışında hepsi genç bir ekip. Karakterli oyunculardan bir ekip oluşturacağıma söz verdim ve ben bu sözü tutmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CENK, MİLLİ FORMAYI SEVDİĞİNİ GÖSTERDİ"

İran’ın güçlü bir ekip olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "Son 10 maçta 1 kez yenildiler. Fizik olarak hazırlardı ve aynı zamanda teknik olarak iyi durumdalar. Uzun zamandır beraber oynuyorlar. Biz de dersimize iyi çalıştık. Onları nasıl durdurabileceğimize iyi çalıştık ve bunu yaptık. Defans hattından çok memnunum. Kaan ve Çağlar ilk kez birlikte oynadılar. Okay ve Mehmet’ten de çok memnunum. Onlar da defansa büyük katkı yaptı. İyi ataklar hazırladık. İlk yarı 15 dakikanın sonunda 4-0 da olabilirdi. Kaçırdık ama hiç olmazsa oraya kadar gelebildik, bu da önemliydi. Oyuncu grubumdan çok memnunum. Karakterli bir oyun gösterdiler. Umut ediyorum ki bu arkadaş ekibimle gelecek senelerin güzel bir ekibini kuracağız" dedi. 2 gol atan Cenk Tosun’la ilgili olarak da konuşan Lucescu, "Cenk’i tebrik etmek gerek. Sadece 2 golünden dolayı değil. Burada olduğundan dolayı. Çünkü Cenk de diğerleri gibi yapabilirdi ama geldi ve milli formayı sevdiğini gösterdi. Bizimle kalmak istemesi güzeldi. Serkan ve Tarkan’ı da tebrik ediyorum, onların da ilk maçları. Eminim daha da devam ederler" diyerek sözlerini tamamladı.