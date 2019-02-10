Mirin: Burak hayran olduğumuz bir oyuncu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti. Beşiktaş'ta devre arasında takıma katılan Nicolas Isimat-Mirin, maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Takım halinde iyi oynadıklarını belirten Mirin, "Takım halinde iyi oynadık, bu nedenle benim kişisel performansım da yükseldi, bu gayet normal. Çok tempolu ve agresif oynadık, hocamız da bunu istemişti. Bunun meyvelerini topladık" ifadelerini kullandı.

Maçla ilgili konuşmayı sürdüren başarılı savunmacı, "Üçüncü gol için çok yüksek tempoda bir oyun sergiledik, bunun sonucunda son dakikaya doğru da fiziksel bir düşüş yaşadık. Sonradan giren oyuncuların da iyi oyunuyla güzel bir galibiyet yaşadık" dedi.

ONUN ADINA ÇOK MEMNUNUZ

Beşiktaş formasıyla ligde 4130 gün sonra gol atan Burak Yılmaz'a da övgülerde bulunan Mirin, "Burak Yılmaz ve takımımız için çok güzel bir akşam oldu. O bizim hayran olduğumuz bir oyuncu. Daha fazlasını da atabilirdi ama onun adına çok memnunuz" ifadelerini kullandı.