Mirkovic: Türkler futbola çok yakın

Beşiktaş'a elenerek Avrupa'ya veda eden Partizan'ın hocası Mirkovic, "Bu akşam güçlü bir rakip karşısında kaybettik, kendilerini tebrik ediyorum."dedi.

"İSTANBUL GELİŞME GÖSTERMİŞ"

"Sportmence bir maç oldu tebrik ediyorum" diyen Mirkovic, "Quaresma, Pepe, Vida, Medel gibi oyunculara engel olamadık." ifadelerini kullandı.

En son İstanbul'da bulunduğu zamanın ardından kentin bir hayli değiştiğini de belirten Sırp teknik adam, "Benim bulunduğum zamanki İstanbul ile şimdiki İstanbul arasında çok fark var. Olumlu gelişme göstermiş. Bu stat çok güzel. Görünüyor ki Türkler futbola çok yakın." şeklinde konuştu.