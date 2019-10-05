Mirotic: Efes'i yenmenin zor olacağını biliyorduk

Barcelona'nın Efes'i 74-64 yendiği karşılaşmada Mirotic, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce kendimi çok iyi hissettim. Geri döndüğüm için çok heyecanlıydım. İlk maçı dört gözle bekliyordum ve bugün Efes'e karşı bizim için büyük bir gündü, çok zorlu bir maçtı. Onları yenmenin zor olacağını biliyorduk. Bugün bazı sakatlıklar yaşadılar, ama özellikle savunmada, bence çok iyi ve çok komple bir oyun oynadık. Benim için şahsen en önemli şey galibiyet.





"SAĞLIKLI KALMALI VE ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Bizim kadromuzdaki en iyi şey, çok derin olması. Yani herkes 20+ sayı bulabilir anlamına geliyor. Bir gün ben, başka bir gün Corey veya Malcolm, bu yüzden sadece sabırla oynayacağımız rolleri bulmamız gerekiyor. Bu uzun bir sezon, herkese ihtiyacımız olacak. Sadece sağlıklı kalmalı, sabırlı olmalı ve çok çalışmalıyız."