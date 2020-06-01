Galatasaray'ın 2010 yılında büyük umutlarla transfer ettiği, ancak beklenen performansı sergileyemeyince yollarını ayırdığı Zvjezdan Misimovic, kariyeriyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Cimbom'da sadece 1 sezon kalabilen ve 2011'de Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olan Bosna Hersekli '10 numara', kariyerinin en parlak döneminde Galatasaray yerine Alman ekibi Schalke'ye gitmesi gerektiğini ifade etti.

''YA KAHRAMANSIN, YA EZİKSİN''

Misimovic, "2010 yazında, Felix Magath Schalke'ye gitmişti ve ben de Schalke'nin tesislerindeydim. İmza için kalem bile hazırdı, ancak reddettim. Onun yerine Galatasaray'a gittim. Türkiye'deki zamanımı unutmak istiyorum diyemem, ancak orada ya zirvede ya diptesin. Ya kahramansın ya da eziksin.'' ifadelerini kullandı.

''TEK PİŞMANLIĞIM GALATASARAY'A GİTMEK''

Öte yandan sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu için de pişmanlığını dile getiren Misimovic, "Tek pişmanlığım Galatasaray'a gitmek. Eğer savaşmasaydım ve yeterince ısırmasaydım, geldiğim noktaya gelemezdim. Kariyerimden kesinlikle memnunum, geçmişe takılan biri değilim. Tek pişmanlığım, Wolfsburg'dan Schalke'ye değil de, Galatasaray'a gitmek.'' şeklinde konuştu.