Mısır Süper Ligi'nin 33. haftasında oynanan karşılaşmalardan Wadi Degla-Haras El-Hodood maçında, 81. dakikada ceza sahasında kendisini unutturan konuk ekibin oyuncusu Emam Ashour, yine ceza sahasında kalabalık rakip oyuncuların arasından yapılan ortada topa gelişine vurarak skoru belirledi: 1-1

ÖNE ÇIKAN KALECİYİ GAFİL AVLADI

ENNPI'nin deplasmanda Misr El Makasa'yı 2-1 yendiği maçta takımının gollerini kaydeden Ahmed Shoukry, topa müdahale için ceza sahası dışına çıkan, ancak başarılı olamayan kalecinin yokluğunu fırsat bilip, uzun bir aşırtma vuruşla galibiyeti getirdi.

GERİLERDEN GELEN BİR ŞUT

Al Masry'nin sahasında El Entag El-Harbi'yle 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 7. dakikasında, ceza sahası yayının önünden sert ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Mısır liginden seyirlik goller