Afrika Uluslar Kupası 5. karşılaşmalarında Mısır ve Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele Trezeguet, El Mohamady ve Salah'ın golleri ile 3-2'lik Mısır galibiyeti ile sonuçlandı.

Mısır, Salah'ın son dakika golüyle kazandı - VİDEO

MAÇ ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Tunus, henüz 14. dakikada Sliti'nin golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı. 32. dakikada Kasımpaşalı Trezeguet sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıya ev sahibi Mısır hızlı başlarken, El Mohamady'in golü ile durumu 2-1'e getirdi. 72. dakikada Tunus, beraberlik golünü Sliti ile buldu ve 2-2'lik eşiliği sağladı.

SON SÖZÜ SALAH SÖYLEDİ

Dakikalar 90'ı gösterdiğinde Mısır'ın yıldız ismi Mohamed Salah sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirerek ülkesine galibiyeti hediye etti.

Bu sonuçla Afrika Uluslar Ligi J grubunda Mısır, 15 puanla zirvede yer alırken, Tunus 12 puanla 2. sırada yer aldı.