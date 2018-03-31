Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Yeni Malatyaspor-G.Birliği maçında ilginç baraj Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta komik bir olay yaşandı. Ahmet Oğuz'un, serbest vuruş öncesi barajın altına yatması izleyenleri güldürdü.

2 Mısır'da Salah'a 1 milyon oy çıktı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, adayların isimlerine çarpı işareti koyan Mısırlı seçmenler yerine Mohamed Salah’ın adını yazdı.

3 Galatasaray'ın borcu Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 lira olduğu açıklandı.

4 Mustafa Cengiz'den Kurtuluş Savaşı örneği Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Mustafa Cengiz'in, Gomis'in imza töreniyle ilgili yaptığı benzetme izleyenleri şaşırttı.

5 Fikret Orman eski futbolcularla çalışmayı düşünüyor Futbol Akademisi'nin başına geçireceği isim konusunda çalışmalarını sürdüren Başkan Fikret Orman'ın, Ernst, Amokachi ve Ronaldo gibi isimlerle görüştüğü öğrenildi.

6 Aziz Yıldırım'ın mega projesi Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması durumunda altyapıya yöneleceği ve bu proje için ünlü bir hocayla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

7 İspanyol basınının Emre Mor şaşkınlığı Celta Vigo forması giyen milli futbolcumuz Emre Mor, Malaga maçının ardından Athletic Bilbao karşılaşmasının da kadrosuna alınmadı.

8 Manchester City'den Çağlar atağı Altınordu'da gösterdiği performansla Bundesliga'nın yolunu tutan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye, M.City ve Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.

9 Fatih Terim'in Trabzonspor maçı 11'i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terin, Trabzonspor maçında cezalı Fernando'nun yerine Donk'u, Linnes'in yerine ise Mariano'yu oynatmayı planlıyor.