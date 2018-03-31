Mısır'da Salah'a 1 milyon oy çıktı

Liverpool’da bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Mohamed Salah, ülkesi Mısır’da ilginç bir şekilde öne çıktı.
Mısır’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke futbolunun gurur duyduğu isimlerden Salah’ın adı da çıkması herkesi şaşırttı. Mısır’da ciddi oranda bir kitlenin Salah ismini yazması büyük yankı uyandırdı.
1 MİLYON OY ÇIKTI
İki aday; Sisi ve Mustafa Musa’nın yarıştığı başkanlık seçiminde yüzde 92 oyla Sisi adı öne çıksa da hatırı sayılır rakamda Salah’ın adı da yazıldı. Salah’a 1 milyon oy çıktı.
Mısır Milli Takımı formasıyla 55 maçta 35 gol atan Salah, son 2018 Dünya Kupası’na giden ülkesine büyük katkı sunmuştu.
Premier Lig'de 28 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.