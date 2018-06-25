Mısırlı Hadary Mondragon'un rekorunu kırdı

A Grubu'nda Uruguay ve Rusya'ya karşı puan alamayan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Mısır'da kaleci Essam El Hadary Suudi Arabistan maçına ilk 11 başlıyor.

MONDRAGON'UN REKORUNU KIRDI

Mısırlı kaleci Essam El Hadary (45 yıl + 161 gün), Mondragon'u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Mondragon, rekoru Kamerunlu Roger Milla'dan devralmıştı. Milla, 1994'te ABD'de yapılan Dünya Kupası'nda Rusya karşısında forma giydiğinde 42 yaşından 1 ay 8 gün almıştı.

Brezilya 2014'te Japonya karşısında sahaya çıktığı maçta 43 yaşından 4 gün alan Mondragon, Milla'nın 20 yıllık rekorunu kırmayı başarmıştı.