Mısırlılara göre başarısızlığın sorumlusu oruç

A Grubu'nda çıktığı 3 maçtan da puan çıkaramayan Mısır'ın ortaya koyduğu performans birçok futbolsever için hayal kırıklığı yarattı.

ORUÇ TUTMAYI REDDETTİLER

Mısır Futbol Birliği Başkanı Hany Abo Rida, Dünya Kupası'ndan önce oruç tutmanın turnuvadaki oyuncuları etkilediğini söyledi. Mısırlı oyuncular, Uruguay maçından bir gün önce sona eren Ramazan ayında oruç tutmayı seçti. Konuyla ilgili konuşan Hany Abo Rida, "Bu bizi çok etkiledi, Dünya Kupasından önce onlarla konuştum ama oruçlarını kesmeyi için reddettiler. Uruguay’dan bir gün önce Ramazan ayını sonlandırdık, oruç da onları etkiledi." dedi.

Mısır, A Grubunu son sırada tamamladı. Uruguay'a 1-0, Rusya'ya 3-1, ve Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olan Mısır'da yıldız oyuncu Salah turnuvayı 2 golle noktaladı. Rusya'da yaşanan hayal kırıklığının ardından teknik direktör Hector Cuper ile yollar ayrıldı. Arjantinli teknik adamın yerine arayışların başladığını belirten Abo Rida, ilk adayın Fas'ın başındaki Herve Renard olduğunu söyledi.

Fas Milli Takımı, İspanya, Portekiz ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda 1 puan toplayabildi.