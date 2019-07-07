Mitchell Bakker PSG'de

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden PSG, yeni sezona yönelik iddialı bir kadro kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Ligue 1'in son şampiyonu, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Marcin Bulka'nın ardından Ajax U21 takımından Mitchell Bakker ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız ekibi, Hollandalı sol bekin transferi için Ajax'a bir bedel ödemeyecek. 2010-11 yılında Ajax altyapısına katılan Bakker, Ajax U17, U19 ve U21 takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Ajax U21 takımı formasını 28 kez giyen Hollandalı stoper, 3 asist kaydetti.