Mitchell: Gobert'e karşı sakinleşmem zaman aldı

Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Utah Jazz oyuncusu Donovan Mitchell, hiçbir semptomun kendisinde görülmediğini söyledi.

Şu anda kendi kendine karantinada olduğunu belirten Mitchell, "Asemptomatiğim. Herhangi bir semptomum yok. Sokakta yürüyebilirim ve eğer hasta olduğum bilinmese, anlaşılmazdı. Sanırım bu virüsle ilgili en korkunç kısım bu. İyi görünebilirsiniz, iyi olabilirsiniz. Ve kiminle konuşabileceğinizi ve onların eve kime gittiklerini asla bilemezsiniz" dedi.

"İYİ OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM"

Mitchell, virüs için ilk pozitif test sonucu veren NBA oyuncusu Gobert'e karşı "sakinleşmesinin biraz zaman aldığını" belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"İyi olduğu için mutluyum. Ben de iyi olduğum için mutluyum."