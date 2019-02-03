Mitroglou: En iyi performansım değildi

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mitroglou açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

“Bu maçtan önce sadece bir kez antrenmana çıktım. Tabii ki bu çok kolay değil. Takım arkadaşlarımı tanıyacağım, onlar beni tanıyacak. İstemediğimiz bir sonucu aldık. Galip gelmek istiyorduk. Ama ne yazık ki berabere kaldık. O yüzden sonuç itibariyle üzgünüm. Bugünkü performansım en iyisi değildi. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Önemli olan takımın şampiyon olması, başarılı olması. Şans ayağıma geldiği sürece gol atmak istiyorum tabii ki. Gol atmaya çalışacağım ama takımın şampiyon olması çok daha önemli.”