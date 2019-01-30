Mitroglou Galatasaray'da

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala 2 golcünün birden işini bitirdi.
Diagne'nin transferi için Kasımpaşa'yla el sıkışan Cimbom, bir golcüyü daha kadrosuna kattı.
1.5 YILLIĞINA KİRALANDI
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'yu 1,5 yıllığına kiralama konusunda Marsilya ile anlaştı.
Kariyerinde Olympiakos, Fulham ve Benfica gibi kulüplerde de forma giyen Yunan golcü, 2017’de Portekiz ekibinden 15 milyon euro bonservisle Marsilya’ya transfer olmuştu.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Marsilya forması altında ligde 13 maçta 3 gol attı. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor.