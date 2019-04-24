Mitroglou, Galatasaray'da kalıyor

Sarı-kırmızılı ekibin Marsilya'dan 1.5 sezonluğuna kiraladığı Mitroglou, ''Galatasaray, kiralık sözleşmesini sonlandırmak istiyor'' haberlerine tepki gösterdi.

Sporx'in haberine göre, Yunan spor gazetecisi Alain Anastasakis, konu hakkında konuşurken, ''Eğer Galatasaray sözleşmeyi sonlandırmak istiyorsa sadece sağlık sorunlarını neden olarak gösterebilir. Mitroglou, mart ayında Yunanistan - Bosna Hersek maçında sakatlandı ve o günden beri form tutamadı. Eğer sözleşmeyi iptal etmek istiyorlarsa sadece sakatlığı neden olarak gösterebilirler.'' sözlerini kullandı.

MITROGLOU'NDAN SERT CEVAP

Kostas Mitroglou ise iddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, "Medyadaki her aptal şeye inanmayım. Ben, takım arkadaşlarım, taraftarlar ve Galatasaray ailesinin tüm üyeleri 22. şampiyonluğa odaklandık, başka bir şeye değil." diyerek sarı-kırmızılı takımda kalacağının sinayllerini verdi.

31 yaşındaki forvet, Galatasaray ile 6 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretebilmişti. Mitroglou'nun sarı kırmızılı ekip ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.