Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Fenerbahçe'nin istediği sol bek Sezon sonunda İsmail Köybaşı ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, sol bekte Hasan Ali'ye alternatif olarak Danilo Avelar'ı alacak.

2 Mitroglou: Oynamazsam giderim Galatasaray'a devre arasında transfer olan Kostas Mitroglou, Fatih Terim'le görüştü ve oynatılmazsa sezon sonunda takımdan ayrılacağını iletti.

3 Elif Elmas için Fiorentina devrede Fenerbahçeli Elif Elmas'ı başta Inter olmak üzere birçok Avrupa takımının takip ettiği ifade ediliyor. Makedon basını ise Elif'i Inter'in alacağnı yazdı.

4 Fenerbahçe, Brahimi ile anlaşamadı Geçtiğimiz günlerde Brahimi'nin menajeri ile İstanbul'da görüşen Comolli, oyuncunun maliyetinden dolayı transferden vazgeçti.

5 Dorukhan ve Güven'e zam yapılacak Gelecek sezon ekonomik olarak küçülecek olan Beşiktaş, buna rağmen genç oyuncular Dorukhan ve Güven'e zam yapma kararı aldı.

6 Goll: Beşiktaş, Karius'un bonservisini almalı Loris Karius'un menajeri Goll, Beşiktaş'a Alman kalecinin bonservisini almaları gerektiği yönünde öneride bulundu.

7 Cocu: Fenerbahçe'yle anlaştım Hollanda basınına konuşan Cocu, Fenerbahçe'yle yaptığı anlaşma gereği sarı-lacivertli ekipteki günlerine dair açıklama yapamacağını ifade etti.

8 Volkan Demirel: Hasan Şaş'a küfretmedim Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Volkan Demirel, derbide tartıştığı Hasan Şaş'a küfretmediğini ifade etti.

9 Oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı İsveç 2. Ligi'nde oynanan Degerfors-Oster mücadelesinde, Axel Lindahl oyundan çıkarken takım arkadaşını sakatladı.