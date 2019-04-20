Mitroglou: Oynamazsam giderim

Devre arasında forvet bölgesine Diagne ve Mitroglou'yu alan Galatasaray'da, Yunan golcü forma şansı bulamamaktan şikayetçi.
"OYNAMAZSAM GİDERİM"
Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiralanan Mitroglou, geldiği günden beri sadece 3 maçta forma şansı buldu.
Tecrübeli teknik adam Terim'le görüşen Mitroglu, "Galatasaray'a oynamaya geldim, Marsilya'da forma şansı bulamıyordum. Burayı tercih etme sebebim ilk 11'de oynamaktı. Eğer forma şansı bulamayacaksam sezon sonu ayrılmak istiyorum" dedi.
Toplamda 7 maçta Galatasaray forması giyen Yunan forvet, 1 gol attı 1 de asist yaptı.