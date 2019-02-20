Mitroglou süre alamamaktan şikayetçi

Ara transferin son günü Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, henüz skora katkı yapamadı. Yunan forvet beklentilerin altında kalmasını ise yeterince süre alamamasına bağladı.

Marsilya'dan bedavaya kiralanan Mitroglou, Diagne'nin cezalı olduğu Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Kupadaki Hatay ve ligdeki Kasımpaşa maçlarınde ise oyuna sonradan dahil oldu. İsmi UEFA listesine yazılmayan Yunan forvet, Avrupa'da forma giyemiyor. Kostas şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla 83 dakika sahada kalırken, skor üretemedi.

"YETERİNCE OYNARSAM GOL ATARIM"

Galatasaray'da kendini gösteremeyen Mitroglou, "İlk 11'de şans bulamıyorum, sonradan oyuna girmek kolay değil. Yeterince süre alamadığım için form tutamadım. Daha çok oynarsam benden beklenen skor katkısını da yapacağıma inanıyorum." dedi.

Eşi Türk Yunan golcü, "Buraya gelmemde ailevi faktörler de önemli rol oynadı. Galatasaray'a geldiğim ve İstanbul'da yaşamaya başladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.