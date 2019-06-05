Mitroglou'nun menajeri: Ayrılacak iddiaları aptalca

Galatasaray'a Marsilya'dan kiralık olarak transfer edilen ancak sarı-kırmızılı forma altında istediği şansı bulamayan Kostas Mitroglou'nun yeniden Fransa'ya döneceği iddia edilmişti ancak konu hakkında Kostas'ın menajeri Panos Galariotis'ten bir açıklama geldi.

Fransız Gazetesi La Provence'nin "son dakika" olarak duyurduğu, "Galatasaray, Kostas'ın sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri gönderecek, bu bilgi de Marsilya'ya iletildi" haberini değerlendiren Kostas'ın menajeri Panos Galariotis, "Bu bilgi aptalca" dedi.

Kostas'ın Galatasaray macerasına devam edeceğini ifade eden Panos Galariotis, "Kostas'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi devam ediyor ve İstanbul'da kendisini mutlu hissediyor" ifadelerini kullandı.