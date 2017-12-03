Mitroviç Belçika'ya dönüyor

Beşiktaş'taki performansıyla bu sezon tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Cenk Tosun için, Newcastle United'ın siyah-beyazlı takıma takasta önerdiği Aleksandar Mitrovic'in yeni durağı belli oluyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Newcastle United'da kalmak istemesine rağmen 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla süre alabilmek adına Aleksandar Mitrovic'in ayrılmaya sıcak baktığı belietildi.

Belçika basınında yer alan haberde Anderlecht'in, Mitrovic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde Mitrovic'e yaz döneminde de ilgi gösteren Anderlecht'in, bu kez kiralık olarak bu transferi bitirmeye daha yakın olduğu ifadeleri de yer aldı.