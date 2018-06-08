Mitrovic, Beşiktaş'a geri dönüyor

Brugge'un, Mitrovic'i yeniden kiralık olarak istediği ancak siyah-beyazlıların, Tosic'in Çin'e transferinin ardından 24 yaşındaki Hırvat stoperi takımda tutma kararı aldığı öğrenildi.

Mitrovic, Vida ve kalması halinde Pepe ile birlikte savunmada forma savaşı verecek.

FİKRET ORMAN'IN MITROVIC AÇIKLAMASI

Fikret Orman, Mitrovic için kısa süre önce, "Mitrovic te Belçika'da iyi bir sezon geçirdi, gelecek sezon kadronun önemli oyuncularından biri olacak, onu da kesinlikle satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.