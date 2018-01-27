Mitrovic Club Brugge'e kiralandı

Beşiktaş, yabancı kontenjanında yer açmak için Matej Mitrovic'i Club Brugge'e kiralık olarak gönderdi. Beşiktaş daha önce de Boyko'yu Brugge'e göndermiş ancak Boyko'nun Belçika temsilcisi ile anlaşamamasının ardından süreci askıya almıştı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlı ekibin kadrosunda Larin ve Love'ın alınmasıyla 17 yabancı oyuncu bulunuyordu. Beşiktaş, Mitrovic'i göndererek bu sayıyı 16'ya düşürdü. Siyah-beyazlıların, Aras Özbiliz ve Boyko'yu da kısa süre içinde göndermesi bekleniyor.

Beşiktaş, 4.5 milyon euroya transfer ettiği Mitrovic'i Brugge'e kiraladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şu şekilde, "Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştı"