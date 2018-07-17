Mitrovic Club Brugge'e transfer oldu

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Club Brugge'e kiraladığı Mitrovic'i Belçika ekibine sattı. Beşiktaş, Hırvat stoperin transferinden 4 milyon euro kazanacak.

Başkan Orman'ın, "Kiralıklardan sadece Mitrovic kadroda olacak" demesine rağmen genç oyuncu menajeri aracılığıyla Club Brugge ile anlaşılmasını talep etmişti. Hırvat futbolcunun transferi tamamlandı.





4 MİLYON EURO

Ocak 2017'de Rijeka'dan 4.2 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan Mitrovic, siyah-beyazlı ekipte beklediği kadar şans bulamadı.

Beşiktaş formasıyla çok az şans bulan Mitrovic, geçtiğimiz sezonun devre arasında Club Brugge'e kiralanmıştı. Gösterdiği performansla göz dolduran Mitrovic'in bonservisi Belçika ekibi tarafından alındı.

Tosic'i 4.5 milyon euroya Çin'e satan Beşiktaş bir diğer savunma oyuncusu Mitrovic'i de 4 milyon euroya sattı.