Mitrovic ve Negredo Malatya'ya karşı ilk 11'de

Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider tamamlamayı ve son 16 takım arasına kalmayı garantileyen Beşiktaş’ta gözler Süper Lig’e çevrildi.

Siyah beyazlılar 13. hafta maçında Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Beşiktaş’ta cezalı Caner Erkin’in yanı sıra, sarı kart cezalıları Dusko Tosic ve Gary Medel, Malatya deplasmanında görev yapamayacak.

MİTROVİC VE NEGREDO 11'E

Teknik direktör Şenol Güneş; Tosic ve Medel’in yokluğunda Matej Mitrovic’e şans verecek. Hırvat futbolcu, Pepe ile birlikte savunmada görev yapacak. Güneş forvet hattında değişikliğe gidebilir. Porto maçında 90 dakika sahada kalan Cenk’in yerine Negredo ile maça başlamayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Hutchinson-Tolgay-Talisca üçlüsünü sahaya sürmeyi planlıyor.

Lens’in performansından memnun olmayan deneyimli teknik adam, hücumun kanatlarında Porto mücadelesinde olduğu gibi yine Babel ve Quaresma’ya forma verecek.