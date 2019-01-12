Miura 51 yaşında yeni sözleşme imzaladı

Japonya ekiplerinden Yokohama forması giyen 51 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesi yenilendi.

1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Aktif futbolculuk kariyerinde 34. sezonuna girecek Miura'nın sözleşmesi, 2005'ten bu yana top koşturduğu Japonya İkinci Futbol Ligi ekibi Yokohama tarafından bir yıllığına uzatıldı.

Geçmiş yıllarda birçok ekipte oynayan deneyimli forvet Brezilya'da Santos, Palmeiras, Coritiba, İtalya'da Genoa, Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ve Avustralya'da Sydney gibi takımlarda da görev yaptı.

GOL ATAN EN YAŞLI FUTBOLCU

Miura, önceki yıl mart ayında 50 yaş, 7 günlükken çıktığı karşılaşmayla İngiliz Stanley Matthews'a ait bir profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirmişti.

50 yaşındaki Miura'dan galibiyet golü - İZLE

Uzun kariyeriyle dikkati çeken ve 1990-2000 yıllarında formasını giydiği Japonya Milli Takımı'yla 89 kez maçta 55 gol attı.