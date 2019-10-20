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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, olaylarda 1 taraftar ve 3 polis yaralandı.

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı
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Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI DA BİRBİRİNE GİRDİ

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında da kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.

Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.

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