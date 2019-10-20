MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga çıkarken, olaylarda 1 taraftar ve 3 polis yaralandı.

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep BB'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor, bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün evine giden Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

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Falcao antrenmanlara başladı

Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Falcao bireysel olarak çalışmalara başladı. Sivasspor maçında oynamayan Lemina ise takımla birlikte idman yaptı.