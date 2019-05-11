Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesi Arsenal'de Mkhitaryan krizi yaşanıyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkiler nedeniyle vize alamayan Mkhitaryan, büyük ihtimalle dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

DORTMUND'DA DA AYNI SORUNU YAŞAMIŞTI

Forvet arkası, sağ ve sol forvet olarak görev yapan Ermeni futbolcu, daha önce B.Dortmund'da oynarken de aynı sorunla karşılaşmış, o dönemde de Azerbaycan'a gidememişti.

Oyuncusunu maçta oynatmak isteyen İngiliz ekibinin ise UEFA'ya başvuru yaptığı ancak yetkililerden herhangi bir yanıt alamadığı öğrenildi.

ARSENAL: OYUNCUMUZ ÖLDÜRÜLEBİLİR

Konuyla ilgili bir açıklamaya yapan Arsenal Kulübü, "Finalin oynanacağı yerle ilgili endişelerimiz var. Oyuncumuz sakatlanabilir hatta öldürülebilir. Büyük ihtimalle Mhitaryan'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

EMERY: SEYAHAT EDEMEZ

Teknik direktör Emery ise "Mhitaryan Azerbaycan'a seyahat edemez" diyerek Ermeni futbolcunun maçta oynayamayacağını açıkça söylemişti.