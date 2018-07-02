Mo Salah Liverpool'da kaldı

Premier Lig'in köklü takımlarından Liverpool, Mısırlı yıldız Mo Salah'la uzun süreli bir sözleşme yenilediklerini açıkladı. Kulüp, yeni sözleşmenin süresini açıklamazken, İngiliz basını anlaşmanın 5 yıllık olduğunu belirtti.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Mısırlı yıldızın önderliğinde çok iyi bir sezon geçiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldi ancak kupayı İspanyol devine kaptırdı. Premier Lig'de gol kralı olan, rekorlar kırıp ödülleri toplayan Salah'ı ise kulüpte tutmak Kırmızılar'ın bir başka başarısı oldu.

Real Madrid ile Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alan Salah'la yeni kontrat yapan İngiliz ekibi, oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi de koymadı. Böylece Salah'ın Liverpool'un isteği dışında transfer olma ihtimali de kalmadı.

Roma'da ayda 50 bin pound alırken, Liverpool'a ayda 90 bin pounda imza atan Salah'ın yeni sözleşmeyle birlikte aylık 200 bin pound kazanacağı belirtildi.