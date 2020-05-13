Mo Williams, Alabama State'in başantrenörü oldu

Takımın internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki ABD'li eski basketbolcu Mo Williams ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı duyuruldu.
NBA'de Utah Jazz, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves ve Charlotte Hornets'te forma giyen Williams, 2018'de California State Üniversitesi'nin basketbol takımında yardımcı antrenörlük yapmaya başlamıştı.
NBA'DE CLEVELAND İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Kolej hayatında Alabama State'in formasını giyen Williams, NBA'de Cleveland Cavaliers ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.
Mo Williams, oyun kurucu olarak görev yaptığı 14 yıllık NBA kariyerinde 13.2 sayı, 4.9 asist ortalamalarıyla oynamıştı.