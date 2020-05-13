Mo Williams, Alabama State'in başantrenörü oldu

Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Rosicky: Semih Kaya ile yollarımızı ayıracağız Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Tecrübeli stoperin, Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

2 Beşiktaş'ın istediği Gikiewicz, Union Berlin'den ayrılıyor Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olduğu öğrenilen Rafal Gikiewicz, kulübü Union Berlin ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamadığını açıkladı.

3 Bjelica: Fenerbahçe'yle görüşmelerimiz devam ediyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşmelere devam ettiğini belirten Nenad Bjelica, hedefinin her yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek bir takımını çalıştırmak olduğunu söyledi.

4 Fenerbahçeli yönetici koronavirüse yakalandı Fenerbahçe'de, iki kulüp çalışanının ardından ismi açıklanmayan bir yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

5 İngiliz basını: Mesut, 2021'de Fenerbahçeli olacak Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.

6 Ljajic, Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor Beşiktaş'ta bir süredir geleceği belirsizliğini koruyan Adem Ljajic'in, siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

7 Fatih Terim, maaşını ileri bir tarihte alacak Futbolculara ödeme yapılamadığı bu dönemde para almayı doğru bulmadığını söyleyen Fatih Terim, maaşının bir kısmı olan 600 bin euroyu (4.5 milyon TL) öteledi.

8 Rizespor, Frey'i istiyor Nürnberg ile kiralık sözleşmesi biterek Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Michael Frey ile, Rizespor'un ilgilendiği öğrenildi.

9 Morgan Gibbs-White, korona günlerinde parti verdi Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White'ın, karantina kurallarına uymayarak evinde parti düzenlediği ortaya çıktı.