Modeste ve Cahill imzaya kaldı

Sarı-kırmızılı ekibin yeni golcüsü Modeste oluyor. Gomis'in satılmasından sonra arayışlara başlayan Galatasaray'ın Fransız forvete ettiği ifade edildi.

France Football'un haberine göre, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian ile bonservis sorununu çözen ve serbest oyuncu statüsüne geçen golcü futbolcu kısa süre içinde imza atacak.

Öte yandan Fatih Terim'in Modeste için yönetime, "Gomis'ten daha az gol atar ama daha çok takıma fayda sağlar" şeklinde rapor verdiği belirtildi.

SAVUNMAYA CAHİLL GELİYOR

Savunma hattına liderlik yapabilecek bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Chelsea'nin kadroda düşünmediği, bu nedenle İngiliz kulübünden ayrılmaya hazırlanan Gary Cahill ile görüşmelere başladı.





32 yaşındaki stoper bu nedenle Chelsea'nin dün deplasmanda Newcastle United'ı 2-1 yendiği maçın kadrosuna alınmadı. Cahill ile kulübü Chelsea'nin, Galatasaray'ın teklifine olumlu yanıt verdiği imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

