Modeste'den Galatasaray paylaşımı

Galatasaray'ın son anda hukuki işlemler sebebiyle transferinden vazgeçtiği Anthony Modeste, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Aslan fotoğrafı paylaşan Modeste, "Aslan yükleniyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

İşte Modeste'nin paylaşımı;

ÇİN BASINI: "İŞLEM BAŞLATILIYOR"

Çin basınında yer alan habere göre henüz Tianjin Quanjian ile antrenmanlara bile çıkmayan Anthony Modeste için işlemler başlatılıyor. Çin temsilcisi Tianjin Quanjian, izinsiz bir şekilde antrenmanlara katılmayan Fransız golcü için yasal işlemleri başlatıyor.

''MODESTE İÇİN O RİSKİ ALAMAZDIK"

Geçtiğimiz gün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Modeste hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Mustafa Cengiz bu konuyla ilgili, ''Modeste konusunda bir bakmışım TT (Trend Topic) olmuşum. Bir hukukçu kardeşimiz yorum yapmış. Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkacağı bir sürede bu riski göze alamayız. Ben belki çok rahat olsam bu riski göze alabilirim. Bu risk %60 oranında var, %40 oranında yok. Bu riski ben dahil iki Türk kulübü daha göze alamadı'' ifadelerini kullanmıştı.