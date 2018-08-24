Modeste'nin G.Saray'dan istediği ücret

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki golcülerden biri olan Anthony Modeste'nin yıllık ücret talebi de belli oldu.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Bafetimbi Gomis'in ayrılığı sonrasında forvete takviye yapmak isteyen ve Modeste ile görüşen Galatasaray'da, Fransız oyuncunun istediği şartlar ortaya çıktı.

Fransız golcü FIFA'ya başvuracak ve bonservisini eline alacak. Sarı-kırmızılı ekip bu transferi yapması durumunda Modeste için Çin ekibi TJ Quanjian'a ücret ödemeyecek ancak golcü oyuncunun istediği para oldukça yüksek.

İmza parasıyla birlikte yıllık 5 milyon euro talep eden Modeste, 3 yıllık da kontrat istedi. 30 yaşındaki golcünün yıllık 5 milyon euroya gelen maliyeti ise Galatasaray kulübü tarafından yüksek bulundu.

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Galatasaray'ın Al Hilal'e 6 milyon euroya sattığı Gomis'in yıllık ücreti ise 3 milyon 350 bin euroydu.