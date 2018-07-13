Modric Dünya Kupası'nı istiyor

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda finale sayılı günler kala futbolcularda heyecan artıyor.

Hırvatistan'ın finale kadar yükselmesinde önemli pay sahibi olan Luka Modric, Hırvat basınına önemli açıklamalarda bulundu.

KAZANDIĞIM KUPALAR FEDA OLSUN

Real Madrid formasıyla dört defa Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Modric, maç öncesinde basın mensuplarına verdiği demeçte "Kazandığım tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını, Dünya Kupası'yla takas ederdim." diyerek dünya şampiyonluğunu ne denli arzu ettiğini ortaya koydu.

KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Finalde sonuç ne olursa olsun, Hırvat tarihinde bir sayfa açtıklarını ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Şampiyon olmak istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Bir takımın dünya şampiyonu olması için gereken her şey bizde var." dedi.

Modric'in, Hırvatistan'ın şampiyon olması durumunda Ballon d'Or'u kazanabileceği konuşuluyor.