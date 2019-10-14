Modric ile Bale aynı maçta sakatlandı

KRALSPOR / DIŞ HABER

Galatasaray'ın 22 Ekim'de TT Stadı'nda konuk edeceği Real Madrid'de, işler iyi gitmiyor.

Geçen sezon kabus gibi bir dönem geçiren İspanyol devi, bu sezon da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. La Liga'da kazanmasına rağman tatmin etmeyen bir oyun sergileyen eflatun-beyazlı takım, Devler Ligi'nde ise temsilcimiz Galatasaray'a karşı var olma mücadelesi verecek.

REAL MADRİDLİLER SAKATLANDI

Real Madrid cephesi, sarı-kırmızılı takımla üst üste oynanacak 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına odaklanmışken, dün akşam kötü haberler peş peşe geldi.

EURO 2020'ye gitme mücadelesi veren Galler ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği maçta, Real Madridli yıldızlar sakatlandı.

Hırvat yıldız Modric, maçın bitimine 2 dakika kala sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Aynı dakikalarda ise Galli futbolcu Bale de adelesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı kendini yere bıraktı.

Galler'in 3 değişiklik hakkını kullanmasından dolayı Bale, mücadeleyi sakat sakat tamamladı.

İspanya'ya dönen Modric'le Bale'in son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Alınan bilgi Modric'in Galatasaray maçını kaçıracağı, Bale'in ise oynama durumunun olduğu yönünde.

KROOS DA YOK

Öte yandan, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Kroos'un da sakatlandığı ve temsilcimize karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.