Modric: İngilizler bize saygı göstermedi

İngiltere'yi uzatma devresi sonucu 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline adını yazdıran Hırvatistan'da gecenin yıldızlarından biri de hiç kuşkusuz takım kaptanı Luka Modric'ti.

​Orta sahadaki lider kimliğiyle takımının ataklarını yöneten yıldız futbolcu, maç sonunda kameraların karşısındaydı. Ülke tarihine geçmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Modric'in hedefinde ise İngiltere basını vardı.

SAYGI GÖSTERMELİLER

Eurosport'un aktardığına göre, karşılaşma öncesi kendilerine yönelik negatif öngörüleri yanlış çıkardıklarını belirten Modric, "Özellikle İngiliz basını başta olmak üzere birçok yorumcu bu maç öncesi Hırvatistan'ı küçümsedi. Bunun büyük bir hata olduğunu göstermiş olduk. Bence basının böyle maçlar öncesi daha mütevazı olması ve rakiplere daha fazla saygı göstermesi gerekiyor" dedi.