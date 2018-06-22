Modric: Messi tek başına her şeyi yapamaz

Hırvatistan Milli Takımı'nın kaptanı Luka Modric, Arjantin'i 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Luka Modric'in açıklamaları:

"En önemli hedefimizi gerçekleştirdik. Maç maç devam etmeliyiz. Zor olacak ama övgülerden kaçınmalıyız. Bir sonraki maçlara ayağımızı yere basarak hazırlanmalıyız."

KOLAY DEĞİL

"Aldığımız galibiyet gözüktüğü kadar kolay olmadı. Kazanmayı tamamen hak ettik. İlk golü atmamız önemliydi."

MESSI'Yİ DURDURDUK

"Kusursuz bir oyun oynadık ve böyle harika bir takımı yenmek için kusursuz oynamalısınız. Arjantin'in en tehlikeli oyuncusu Messi'nin top almasını engelledik ve onu durdurduk. Messi çok özel bir futbolcu ama tek başına her şeyi yapamaz. Futbolda yardıma ihtiyacınız vardır."