Modric ödülü kazandı, kim kime oy verdi

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü'nü Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı.

MESSİ RONALDO'YA OY VERDİ

Milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile gazetecilerin oylarıyla, yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'in yıldızı Luka Modric seçildi. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazandı.

Milli takım kaptanlarının kullandığı oylar:

Luka Modric: Raphael Varane, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann

Messi: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: Raphael Varane, Luka Modric, Antoine Griezmann

Mehmet Topal: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo

Mircea Lucescu: Luka Modric, Antoine Griezmann, Mohammed Salah

Mehmet Arslan(Medya): Mohammed Salah, Luka Modric, Kylian Mbappe Mkhitaryan: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo

Eden Hazard: Luka Modric, Raphael Varane, Kylian Mbappe

Edin Dzeko: Luka Modric, Mohammed Salah, Cristiano Ronaldo

Gary Medel: Luka Modric, Lionel Messi, Antoine Griezmann

Harry Kane: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne

Manuel Neuer: Eden Hazard, Luka Modric, Raphael Varane

Robert Lewandowski: Modric Luka, Raphael Varane, Kylian Mbappe

Martin Skrtel: Luka Modric, Kylian Mbappe, Mohammed Salah

Joachim Löw: Luka Modric, Kylian Mbappe, Eden Hazard

NOT: Oylamada isim sıralaması 5-3 ve 1 puan şeklinde verilmiştir.





10 YIL SONRA MESSİ-RONALDO KAZANMADI

Modric bu ödülü kazanarak, 2008'den bu yana devam eden Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ambargosunu da sonlandırdı. Bu iki oyuncu 10 senelik süre zarfında 5'er kez ödülü evlerine götürme başarısı göstermişti. Messi ve Ronaldo'dan farklı olarak ödül en son 2007 yılında, Brezilyali yıldız Kaka'ya verilmişti.