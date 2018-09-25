Modric ödülü kazandı, kim kime oy verdi

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü'nü Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı.
MESSİ RONALDO'YA OY VERDİ
Milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile gazetecilerin oylarıyla, yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'in yıldızı Luka Modric seçildi. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Real Madrid'de görev yapan Juventus'un oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'dan Muhammed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazandı.
Milli takım kaptanlarının kullandığı oylar:
Luka Modric: Raphael Varane, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann
Messi: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo: Raphael Varane, Luka Modric, Antoine Griezmann
Mehmet Topal: Luka Modric, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo
Mircea Lucescu: Luka Modric, Antoine Griezmann, Mohammed Salah
Mehmet Arslan(Medya): Mohammed Salah, Luka Modric, Kylian Mbappe Mkhitaryan: Luka Modric, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo
Eden Hazard: Luka Modric, Raphael Varane, Kylian Mbappe
Edin Dzeko: Luka Modric, Mohammed Salah, Cristiano Ronaldo
Gary Medel: Luka Modric, Lionel Messi, Antoine Griezmann
Harry Kane: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne
Manuel Neuer: Eden Hazard, Luka Modric, Raphael Varane
Robert Lewandowski: Modric Luka, Raphael Varane, Kylian Mbappe
Martin Skrtel: Luka Modric, Kylian Mbappe, Mohammed Salah
Joachim Löw: Luka Modric, Kylian Mbappe, Eden Hazard
NOT: Oylamada isim sıralaması 5-3 ve 1 puan şeklinde verilmiştir.
10 YIL SONRA MESSİ-RONALDO KAZANMADI
Modric bu ödülü kazanarak, 2008'den bu yana devam eden Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ambargosunu da sonlandırdı. Bu iki oyuncu 10 senelik süre zarfında 5'er kez ödülü evlerine götürme başarısı göstermişti. Messi ve Ronaldo'dan farklı olarak ödül en son 2007 yılında, Brezilyali yıldız Kaka'ya verilmişti.