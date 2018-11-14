Modric: Şampiyonlar Ligi'ni yine kazanabiliriz

FIFA The Best ödülünün sahibi Luka Modric, gözünü üst üste 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dikti. Real Madrid'in Hırvat yıldızı, ''Neden üst üste 4 kez şampiyon olmayalım ki?'' diyerek bu sezonki hedefi belirledi.

Real Madrid olarak daha iyi oynamaları gerektiğini belirten Modric, ''Futbolda en önemli şey nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğindir. Umarım kupalarla dolu bir sezon kapanışı yaparız. Ondan daha önemlisi oyunumuzu düzeltmeliyiz.'' dedi.

Yeni teknik direktör Santiago Solari hakkında da konuşan 33 yaşındaki orta saha, ''Eminim, Solari harika bir teknik direktör olacak. Yeni bir teknik direktör ama çok daha iyi olacak.'' şeklinde konuştu.