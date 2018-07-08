Modric: Umarım Ronaldo Real Madrid'de kalır

Cristiano Ronaldo'nun Juvents'a transferi hakkında Luka Modric dikkat çeken bir yorum yaptı.

Real Madrid'de geçirdiği başarılarla dolu 9 sezonun ardından Juventus'a transfer olacağı konuşulan Portekizli yıldız Cristian Ronaldo'nun bu transferi hakkında bir yorum da takım arkadaşı Luka Modric'ten geldi.

O DÜNYANIN EN İYİSİ

33 yaşındaki Modric bu transfer dedikodusu hakkında, "Onun gideceğini düşünmüyorum ve onun kalmasını isterim çünkü o dünyanın en iyi oyuncusu. Bizim için çok önemli bir oyuncu, umarım kalır. Onu başka bir Avrupa takımında düşünemiyorum, ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz." yorumlarında bulundu.