Modric'in menajerinden açıklama:İtalya'da oynamak istiyor

Inter'in Real Madrid'den transfer etmek istediği Luka Modric hakkında Hırvat menajer Marko Naletilic'ten çarpıcı bir yorum geldi.

İtalyan Tuttosport gazetesine konuşan Marko Naletilic, ''Inter hakkında çok bir bilgim yok ama Modric Serie A'da oynamak istiyor. Neler olacak bakalım. Er ya da geç Modric, Serie A'da oynayacak. O yaştaki İtalyan futbolcuların hepsi İtalya'da oynamak ister. Küçük yaşlarda televizyonda hep Serie A maçlarını izlerlerdi.'' dedi.

Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'a transfer olmasının İtalyan futbolunu güçlendirdiğini söyleyen Hırvat menajer, ''Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi rekabeti ve İtalyan futboluna olan ilgiyi arttırdı. Bunu Inter'in Modric'i almak istediğinden de görebiliyoruz.'' diye konuştu.