Modric'in serbest kalma bedeli 750 milyon euro

Luka Modric hiçbir yere gitmiyor. Inter'in kayda değer transfer söylentilerine rağmen, Real Madrid Dünya Kupası yıldızlarından biri olan Hırvat futbolcunun takımda konusunda güvence verdi.

İNTER MODRİC'İ İSTİYOR

Kasım 2016'da Real Madrid'le olan sözleşmesini 30 Haziran 2020'ye kadar yenileyen Luka Modric, mevcut sözleşmesine sadık kalacak gibi görünüyor. İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberler Inter'in Hırvat yıldız için Real Madrid ile görüşüyor.

750 MİLYON EUROYU VEREN MODRİC'İ ALIR

Ancak Real Madrid Başkanı Florentino Perez için bu olası transfer neredeyse imkansız. Başkan Perez, "Modric'in transfer etmenin tek olasılığı 750 milyon euro ödemek" açıklamasıyla bir anlamda söylentilere nokta koydu.

Perez, Modric'in Real Madrid'de mutlu olduğunu ve taraftarlar ile takım arkadaşlarıyla olan ilişkisinden keyif aldığını belirtti. Dünya Kupası sonrası tatiline devam eden Luka Modric'in 15 Ağustos'ta Atletico Madrid ile oynanacak UEFA Süper Kupası maçı için gelecek hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.